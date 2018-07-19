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Заседание комиссии Алтайского края по наградам прошло в четверг, 19 июля. В работе комиссии, возглавляемой врио заместителя председателя правительства региона Виталием Снесарем, участвовали представители краевого правительства, алтайского краевого Заксобрания, совета муниципальных образований, общественных объединений и внештатные эксперты.
Отмечается, что комиссия поддержала семь кандидатур, представленных к наградам РФ. Среди них — работники сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры.
Также комиссия рассмотрела свыше 200 кандидатур, представленных к региональным наградам. Больше всего ходатайств о награждении поступило из отраслей дорожного хозяйства, перерабатывающей промышленности, строительства, образования и энергетики. Вскоре все материалы о награждении представят для рассмотрения врио главы региона Виктору Томенко.
Кроме этого, на заседании были рассмотрены номинанты на представление к высшей награде региона — званию "Почетный гражданин Алтайского края". В 2018 году были одобрены две кандидатуры: Виктор Красилов 1947 года рождения, председатель совета алтайского краевого союза потребительских обществ, а также Михаил Сапожников 1940 года рождения, бригадир цеха алтайского горно-обогатительного комбината министерства цветной металлургии СССР.
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