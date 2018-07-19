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Ученые из Египта нашли в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на новостной портал "Йоум7" и главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.
Он отметил, что обнаруженные мумии не принадлежат королевской семье, так как на саркофаге нет соответствующих надписей.
Аль-Вазири добавил, что вода, просочившаяся в саркофаг через трещину, сильно повредила мумии. Теперь ученые будут выяснять, кто именно был здесь захоронен.
Запечатанный, не тронутый мародерами таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн нашли в городе Александрия в начале июля во время строительных работ. На том же месте обнаружили 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.
Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры). В этом же районе находятся открытые ранее погребения, датируемые IV веком до нашей эры.
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