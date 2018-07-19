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Авиакомпании за время проведения чемпионата мира по футболу в России перевезли около 16 миллионов пассажиров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова гендиректора "Транспортной дирекции — 2018" Кирилла Полякова.
По его словам, было задействовано 13 аэропортов. Между городами-организаторами мундиаля было совершено свыше 100 тысяч рейсов.
Поляков отметил, что с 14 июня по 17 июля иностранные авиаперевозчики подали около 4,8 тыс. заявок на выполнение полетов в города ЧМ-2018, при этом около 1,3 тыс. - на каботажные рейсы, для перевозок организованных групп болельщиков между городами, которые принимали ЧМ-2018.
На время проведения мундиаля было назначено свыше 600 дополнительных рейсов. При этом на многих регулярных рейсах самолеты были заменены на лайнеры большей вместимости.
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