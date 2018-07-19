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С января по июнь 2018 года на трассах, которые находятся в ведении Упрдор "Алтай", количество ДТП сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края, ссылаясь на управление.
Так, на трассах А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" и Р-256 "Чуйский тракт" было зафиксировано 108 ДТП, а в 2017 году — 141. При этом число пострадавших сократилось с 240 до 146 человек (39%).
Для снижения аварийности на трассах проводят комплекс мероприятий, включая масштабные ремонты. В 2017 году транспортно-эксплуатационные характеристики в обоих Алтаях повысили на 204 километрах федеральных автодорог, в планах на текущий год — ремонт 185 километров.
Работа по повышению безопасности дорожного движения идет и в рамках содержания подведомственной сети. Так, в 2018 году на 166-м километре Чуйского тракта в Тальменском районе изменили схему дорожной разметки и заменили знаки, в Майминском районе на опасном участке — скоростной режим. На трассе А-322 в Рубцовском районе разместили аншлаги, которые сообщают об опасном перекрестке, и поменяли знаки, регламентирующие порядок движения машин.
Кроме этого, количество аварий с тяжкими последствиями сократилось из-за установки камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, полагают в управлении. В минувшем году на трассах Алтайского края и Республики Алтай установили 18 передвижных и восемь стационарных комплексов — показатель тяжести ДТП снизился на 10%.
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