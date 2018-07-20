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Восемь за, двое против: как по пенсионной реформе голосовали депутаты Алтая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Смотрим, кто из десяти народных избранников проголосовал за принятие законопроекта, а кто был против

Фото: altairegion22.ru

Скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста в России успешно прошел первое чтение. Заседание состоялось в четверг, 19 июля. Самая многочисленная фракция "Единая Россия" почти полностью проголосовала за, а вот КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были единогласно против. Портал Amic.ru посмотрел пофамильные итоги голосования. Рассказываем, кто из народных избранников Алтайского края поддержал закон, а кто был против.

Собственно, у нас, как и по всей стране: единороссы за, оппозиция против. Закон поддержали все восемь алтайских единороссов: Николай Герасименко, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Валерий Елыкомов, Александр Прокопьев, Иван Лоор, Наталья Кувшинова, Олег Быков. 

Справедливоросс Александр Терентьев и коммунист Сергей Шаргунов были против. От алтайской ЛДПР в ГД нет представителя, но регион курирует Елена Строкова, она тоже была против. 

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Всего за принятие закона в первом чтении проголосовали 327 депутатов, все из "Единой России". Против были 102 народных избранника (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), один воздержался и 20 не голосовали.

Отметим, что и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания голосовали по такой же политической раскладке. Хотя голоса из регионов были нужны скорее для проформы, напрямую на принятие закона в ГД они не повлияли. Так, из 66 депутатов АКЗС за были 44 народных избранника (43 единоросса плюс один, предположительно, коммунист), 20 против (девять либерал-демократов, пять справедливороссов, пять коммунистов и один единоросс), еще 2 воздержались (один единоросс и один, предположительно, коммунист).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.07.2018 07:45
гость

да им разве понять, как можно жить на 10000 тр пенсии? У них одни мысли, как бы больше урвать и устроить своих детей., родственников, они туда и всячески стремились, не о народе, конечно, думать. Сколько лет там некоторые депутаты, и что изменилось на Алтае, как были нищим регионом, так и есть

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20.07.2018 08:01
Гость

Наталья Поклонская в ГД - проголосовала против поднятия пенсионного возраста, не побоялась, а теперь "едеросовцы" собираются учинить с ней... разборки. Одна Поклонская оказалась с яйцами. Мужики, по нашему обычаю, прикинулись ветошью и шлангами.

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20.07.2018 08:07
- гость -

Идёт планомерное отприаритечьнивание старичьков мундиальным праймирисом?

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20.07.2018 08:08
Гость

Может избирателям стоит задуматься? И инициировать отзыв народных избранников? Раз они не прислушиваются к своим избирателям! Чем не повод для оппозиции получить места в АКЗС и Думе?

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20.07.2018 08:09
многодетный

Депутаты от ЕР общались по данной проблеме со своими избирателями ? Да нет конечно, полный игнор населения , нет общения с избирателями , такие депутаты должны быть сняты с должности ,так как не хотят работать, потеряли доверие у избирателей.

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