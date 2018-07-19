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Ленинский районный суд Перми постановил выплатить по 1 миллиону рублей двум матерям и одной перепутанной в роддоме 40 лет назад дочери. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на адвоката потерпевших семей Игоря Саввина.
Уточняется, что иски для взыскания компенсации с Минздрава и правительства Пермского края, регионального казначейства, Пожвинской участковой больницы, а также Минфина РФ подали две родившие девочек матери, а также одна из родившихся тогда дочерей Вероника.
Агентство напоминает, что 7 марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Пермского края появились четыре младенца. Спустя несколько дней при выписке акушеры перепутали двух девочек: дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Подмена была подтверждена спустя 40 лет после проведения ДНК-теста, показавшего родство дочери Савельевой со Швецовыми, а дочери Швецовой — с Савельевыми. Анализ проводился в рамках ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала.
Отмечается, что иски были поданы весной. Пострадавшие оценили свои страдания на 32 миллиона рублей.
"Все три иска были удовлетворены судом частично. Каждая из истиц получит от Министерства финансов РФ по миллиону рублей", — цитирует агентство слова Саввина.
Он отметил, что заявление от второй перепутанной дочери Татьяны Савельевой будет подано после того, как вынесенное по трем искам решение вступит в силу.
"В гражданском праве срок подачи апелляции составляет один месяц, но решение еще могут обжаловать", — добавил правозащитник.
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