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Замглавы МВД Украины Вадим Троян приказал пограничникам готовиться к "возвращению" Донбасса под контроль Киева. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на ТСН.
На заседании коллегии администрации Государственной погранслужбы он заявил, что предлагается "полная реинтеграция Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины". "На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", — добавил Троян.
Он отметил, что пограничникам придется взять под свой контроль границы самопровозглашенных республик, как это предполагает план "Механизм малых шагов", о котором не раз говорил глава ведомства Арсен Аваков.
В числе задач погранслужбы упомянуты ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с "противоправной деятельностью" на границе.
Агентство напоминает, что в апреле Аваков предложил отказаться от минских соглашений и разработать новую стратегию урегулирования конфликта в Донбассе под названием "Механизм малых шагов".
Она предусматривает постепенный ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса, начиная с отдельного города или района. Также она предусматривает внесение изменений в украинские законы, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". При этом Аваков заявил о необходимости дискуссии в обществе на тему того, кто подлежит амнистии.
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