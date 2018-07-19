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Пенсионерка из Москвы заявила полиции, что положила настоящие 3 миллиона рублей в банковскую ячейку в центре столицы, а забрав деньги, обнаружила, что это купюры для розыгрыша. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
На купюрах было написано "Билет банка приколов" в том месте, где на настоящих банкнотах написано "Билет Банка России".
Источник рассказал, что 57-летняя москвичка арендовала ячейку в банке 20 июня. В ней она хранила полученные от продажи квартиры 3 миллиона рублей. "По ее словам, два дня назад срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье", — сообщил собеседник агентства.
Лишь после прибытия в квартиру пенсионерка выяснила, что вместо денег в пакете находятся билеты "банка приколов". По факту произошедшего проводится проверка. Источник добавил, что стражи порядка изъяли записи камер видеонаблюдения банка.
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