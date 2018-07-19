Фото: partygorsk.com
Онлайн-магазин Tmall, который работает на базе AliExpress в России, начнет доставлять товары в день заказа. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на сообщение AliExpress.
Уточняется, что с 19 июля быстрая доставка доступна для москвичей. Она затронет лишь электронику и бытовую технику. Компания пообещала позднее расширить зону доставки на другие города страны и ассортимент, однако конкретные сроки не уточняются.
"Мы активно работаем над тем, чтобы сделать Tmall и AliExpress основными местами покупок для россиян", – отметил гендиректор AliExpress в РФ Лю Вей. По его словам, компания перед запуском быстрой доставки изучила отзывы покупателей, которые называют одним из ключевых факторов покупки время ожидания товара.
Tmall заработал в РФ с сентября прошлого года. На онлайн-площадке порядка 30 тысяч товаров разных категорий: электроника, одежда, детские товары и тому подобное. До запуска в РФ сервис работал только в Китае.
Комментарии