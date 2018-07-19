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Американский лидер Дональд Трамп назвал большим успехом прошедшую в Хельсинки встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом для разрешения всех имеющихся проблем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт республиканца.
Он подчеркнул, что саммит с РФ был "большим успехом", за исключением его освещения "реальным врагом народа — лживыми СМИ". Глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с российским коллегой, отметив, что на ней можно было бы "начать имплементацию того, что уже обсудили, включая разгром терроризма, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток, Северную Корею".
По словам Трампа, необходимо найти еще много ответов на данные вопросы. При этом какие-то решить будет проще, а другие сложнее. "Но все можно разрешить!" — написал он.
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча глав России и США. Лидеры беседовали тет-а-тет более двух часов, после чего к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.
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