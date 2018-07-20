Фото: instagram.com
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров расположился на 25-й строчке в ежегодном рейтинге влиятельнейших людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Об этом пишет Life.
Журналисты отметили, что Дурова называли "Марком Цукербергом из России", однако "пришла пора отбросить этот эпитет и признать, что все достижения Дурова — его собственные".
Подчеркивается, что Дуров не единственный россиянин в рейтинге: на 22-й позиции оказался основатель платформы Ethereum ("Эзереум") Виталик Бутерин.
Возглавили список создатели Instagram и Facebook Кевин Систром и Марк Цукерберг. Они разделили первую строчку рейтинга.
На втором месте расположились основатели сервиса, с помощью которого можно найти ближайшего водителя для совершения поездки, Lyft Inc. Замыкает тройку лидеров основатель китайского сервиса Meituan Dianping, специализирующегося на заказе разных товаров и услуг, Ван Син.
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