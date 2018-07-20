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Глава Департамента аудита государственных контрактов Минобороны России Максим Куксин подозревается в получении взятки. Его арестовали по решению Савеловского суда Москвы до 17 сентября, пишет "Интерфакс".
"Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", — цитирует агентство слова пресс-секретаря суда Марию Михайлову.
Куксина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Если его вину докажут, чиновнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Информированный источник сообщил агентству, что Куксина подозревают в намерении продвигать сослуживца по карьерной лестнице за взятку. Собеседник отметил, что изначально запрашиваемая чиновником сумма составляла 15 миллионов рублей, однако по факту он получил 11 миллионов.
"Вину он не признает, от дачи показаний отказывается", — добавил источник.
Согласно информации, опубликованной на сайте Минобороны РФ, с 2005 по 2014 год Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года он был главой Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором департамента аудита государственных контрактов военного ведомства Куксина назначили в июле прошлого года.
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