Пятница, 20 Июль, 03:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,27
€ 73,48
457629
17°
Обь
238см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Чиновника Минобороны Куксина арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей

, ИА "Амител"
Чиновника подозревают в намерении продвигать сослуживца по карьерной лестнице за взятки

Фото: armyman.info

Глава Департамента аудита государственных контрактов Минобороны России Максим Куксин подозревается в получении взятки. Его арестовали по решению Савеловского суда Москвы до 17 сентября, пишет "Интерфакс".

"Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", — цитирует агентство слова пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

Куксина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Если его вину докажут, чиновнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Информированный источник сообщил агентству, что Куксина подозревают в намерении продвигать сослуживца по карьерной лестнице за взятку. Собеседник отметил, что изначально запрашиваемая чиновником сумма составляла 15 миллионов рублей, однако по факту он получил 11 миллионов.

"Вину он не признает, от дачи показаний отказывается", — добавил источник.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минобороны РФ, с 2005 по 2014 год Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года он был главой Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором департамента аудита государственных контрактов военного ведомства Куксина назначили в июле прошлого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
02:04
В Казахстане возбудили уголовное дело после смерти фигуриста Дениса Тена 0
01:03
Чиновника Минобороны Куксина арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей 0
00:09
Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей 0
23:48
Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Путиным 0
23:28
СМИ: AliExpress начнет доставлять товары в России в день заказа 0
23:13
Пожилая москвичка заявила, что ей выдали в банке купюры "банка приколов" 0
22:58
Украинским пограничникам приказали готовиться к "возвращению" Донбасса 0
22:32
Пострадавшие от подмены 40 лет назад пермячки получат по миллиону рублей 0
22:06
Аварийность на федеральных трассах в Алтайском крае сократилась на 23% 0
21:49
Авиакомпании за время мундиаля в России перевезли около 16 млн пассажиров 0
21:27
Египетские ученые нашли в черном саркофаге три мумии 0
21:11
Более 200 жителей Алтая представили к государственным и краевым наградам 0
20:53
Опубликовано видео падения с высоты участницы шоу талантов в США 0
20:31
Журнал Time поместил на обложку Путина и Трампа в одном лице 0
20:12
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения в Казахстане 0
19:47
Госдума приняла закон об интернет-агрегаторах 0
19:21
Двое рабочих в Ленобласти поймали у земли выпавшего из окна ребенка 0
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, пожар на шинном заводе и наши лужи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июля
18:55
В РЖД сообщили об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках 0
18:34
Операция по вскрытию черного саркофага началась в Египте 1
18:12
Дума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 13
17:57
Выставка фоторабот конкурса от National Geographic работает в Барнауле 0
17:34
Житель Новоалтайска выкинул наркотики с балкона на глазах у полиции 0
17:23
Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни" 2
17:12
Угроза схода селей, камнепадов и лавин возросла в горах Алтая из-за дождей 0
17:03
Барнаульцев приглашают на рок-фестиваль в Парке спорта 3
16:50
Барнаулец идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 5
16:33
Россия разрабатывает ответные санкции для Украины 1
16:21
Скоро на дорогу валить будут: жители жалуются на "заросшую" мусором Власиху 2
16:14
Опубликовано видео учебных пусков российских ракет "Кинжал" 5
16:03
Нельзя мириться: Томенко обсудил с профсоюзами проблемы низких зарплат 14
15:50
Стела с символом туркластера развалилась перед Нагорным парком в Барнауле 11
15:32
Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
15:22
Молодой мужчина с татуировками на руках пропал в Алтайском крае 0
15:13
Опасное время: как летом уберечься от энтеровирусной инфекции 0
15:04
Видеозапись гибели американского военного корабля опубликовали в Сети 2
14:48
Сельхозпродукции на 33 млрд рублей произвели на Алтае за полгода 0
14:32
Мэрия Барнаула дополнительно отремонтирует дороги и парковки на 118 млн 0
14:23
От Меркель до Грабар-Китарович: топ-5 действующих женщин-политиков в мире 0
14:14
В Кемерово начали сносить здание сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" 2
14:05
100 млн руб на сохранение Телецкого озера выделят Горному Алтаю в 2018 году 2
13:48
Выбирать губернатора Алтайского края имеют право 1 млн 846 тысяч жителей 12
13:33
Бесследно исчезнувшего селянина ищут третий месяц в Горном Алтае 0
13:21
СМИ: британская полиция идентифицировала отравителей Скрипалей 21
13:13
Очевидцы: массовое ДТП произошло на улице Власихинской в Барнауле 3
13:04
Реальные располагаемые доходы россиян выросли в июне на 0,2% 21
12:50
Барнаульцам бесплатно покажут дебютный фильм лидера "Ночных волков" 17
12:34
Не знаем, кому жаловаться: в поселке Лесной второй месяц живут без воды 5
12:23
СМИ: Минтранс создаст рабочую группу по регулированию карпулинга 7
12:17
Двое мужчин идут под суд за "резню бензопилой" в Горном Алтае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.