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Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство" после гибели от ножевого ранения фигуриста, бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена. Об этом пишет РБК, ссылаясь на портал Zakon.kz и и.о. начальника следственного управления департамента внутренних дел (ДВД) по Алма-Ате Акылбека Умбеталиева.
По его словам, у стражей порядка есть ориентировка, однако данные не могут быть разглашены в интересах следствия. "Подробности будут сообщены дополнительно", — добавил Умбеталиев.
Фигурист скончался накануне, 19 июля, в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты, куда его госпитализировали с ножевым ранением. О смерти Тена сообщила пресс-секретарь Минздрава Казахстана Ернара Акимкулова. Тен потерял три литра крови.
В полиции уточнили, что спортсмен получил ранение во время потасовки с двумя неизвестными, которых он уличил в краже зеркал со своей машины. Тену было 25 лет.
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