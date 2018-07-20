Пятница, 20 Июль, 04:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,27
€ 73,48
16°
Обь
238см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Российского бизнесмена похитили в Абхазии

, ИА "Амител"
Похитителей было трое, они были одеты в камуфляж

Фото: ng72.ru

В Абхазии похитили россиянина, которого разыскивает Интерпол. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на "Sputnik Абхазия" и помощника генпрокурора республики по связям с общественностью Даура Амичбы.

Похищение бизнесмена из РФ Максима Яковлева произошло 20 июня текущего года. В номере гостиницы в Новом Афоне, откуда похитили гражданина из России, была раскидана мебель и остались следы крови.

По словам очевидцев, похитителей было трое: они были одеты в камуфляж, маски и перчатки и вооружены пистолетами и автоматами.

По словам Амичбы, в это время в гостинице находились администратор и охрана. Под угрозой насилия они отвели вышеуказанных лиц в помещение охраны, далее поднялись в номер 204, где временно проживал россиянин.

Злоумышленники выбили дверь, вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.

В тайнике гостиницы, откуда похитили россиянина, правоохранители нашли крупную сумму денег.

Спустя некоторое время жене бизнесмена прислали рукописную записку о том, что ее мужа держат в подвале и требуют выкуп в 200 миллионов рублей. Согласно информации, почерк принадлежит Яковлеву.

"Максим Яковлев являлся гендиректором акционерного общества "Полиграфоформление", а также акционером Кировского завода", — добавил Амичба.

По факту разбойного нападения и похищения россиянина прокуратура Гудаутского района возбудила дело.

Киргизские СМИ пишут, что Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее его заочно арестовал районный суд Бишкека.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
04:07
Джеймс Бонд впервые за 20 лет сразится со злым русским 0
03:05
Российского бизнесмена похитили в Абхазии 0
02:04
В Казахстане возбудили уголовное дело после смерти фигуриста Дениса Тена 0
01:03
Чиновника Минобороны Куксина арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей 0
00:09
Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей 0
23:48
Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Путиным 0
23:28
СМИ: AliExpress начнет доставлять товары в России в день заказа 0
23:13
Пожилая москвичка заявила, что ей выдали в банке купюры "банка приколов" 0
22:58
Украинским пограничникам приказали готовиться к "возвращению" Донбасса 0
22:32
Пострадавшие от подмены 40 лет назад пермячки получат по миллиону рублей 0
22:06
Аварийность на федеральных трассах в Алтайском крае сократилась на 23% 0
21:49
Авиакомпании за время мундиаля в России перевезли около 16 млн пассажиров 0
21:27
Египетские ученые нашли в черном саркофаге три мумии 0
21:11
Более 200 жителей Алтая представили к государственным и краевым наградам 0
20:53
Опубликовано видео падения с высоты участницы шоу талантов в США 0
20:31
Журнал Time поместил на обложку Путина и Трампа в одном лице 0
20:12
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения в Казахстане 0
19:47
Госдума приняла закон об интернет-агрегаторах 0
19:21
Двое рабочих в Ленобласти поймали у земли выпавшего из окна ребенка 0
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, пожар на шинном заводе и наши лужи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июля
18:55
В РЖД сообщили об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках 0
18:34
Операция по вскрытию черного саркофага началась в Египте 1
18:12
Дума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 13
17:57
Выставка фоторабот конкурса от National Geographic работает в Барнауле 0
17:34
Житель Новоалтайска выкинул наркотики с балкона на глазах у полиции 0
17:23
Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни" 2
17:12
Угроза схода селей, камнепадов и лавин возросла в горах Алтая из-за дождей 0
17:03
Барнаульцев приглашают на рок-фестиваль в Парке спорта 3
16:50
Барнаулец идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 5
16:33
Россия разрабатывает ответные санкции для Украины 1
16:21
Скоро на дорогу валить будут: жители жалуются на "заросшую" мусором Власиху 2
16:14
Опубликовано видео учебных пусков российских ракет "Кинжал" 5
16:03
Нельзя мириться: Томенко обсудил с профсоюзами проблемы низких зарплат 14
15:50
Стела с символом туркластера развалилась перед Нагорным парком в Барнауле 11
15:32
Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
15:22
Молодой мужчина с татуировками на руках пропал в Алтайском крае 0
15:13
Опасное время: как летом уберечься от энтеровирусной инфекции 0
15:04
Видеозапись гибели американского военного корабля опубликовали в Сети 2
14:48
Сельхозпродукции на 33 млрд рублей произвели на Алтае за полгода 0
14:32
Мэрия Барнаула дополнительно отремонтирует дороги и парковки на 118 млн 0
14:23
От Меркель до Грабар-Китарович: топ-5 действующих женщин-политиков в мире 0
14:14
В Кемерово начали сносить здание сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" 2
14:05
100 млн руб на сохранение Телецкого озера выделят Горному Алтаю в 2018 году 2
13:48
Выбирать губернатора Алтайского края имеют право 1 млн 846 тысяч жителей 12
13:33
Бесследно исчезнувшего селянина ищут третий месяц в Горном Алтае 0
13:21
СМИ: британская полиция идентифицировала отравителей Скрипалей 21
13:13
Очевидцы: массовое ДТП произошло на улице Власихинской в Барнауле 3
13:04
Реальные располагаемые доходы россиян выросли в июне на 0,2% 21
12:50
Барнаульцам бесплатно покажут дебютный фильм лидера "Ночных волков" 17
12:34
Не знаем, кому жаловаться: в поселке Лесной второй месяц живут без воды 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.