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В Абхазии похитили россиянина, которого разыскивает Интерпол. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на "Sputnik Абхазия" и помощника генпрокурора республики по связям с общественностью Даура Амичбы.
Похищение бизнесмена из РФ Максима Яковлева произошло 20 июня текущего года. В номере гостиницы в Новом Афоне, откуда похитили гражданина из России, была раскидана мебель и остались следы крови.
По словам очевидцев, похитителей было трое: они были одеты в камуфляж, маски и перчатки и вооружены пистолетами и автоматами.
По словам Амичбы, в это время в гостинице находились администратор и охрана. Под угрозой насилия они отвели вышеуказанных лиц в помещение охраны, далее поднялись в номер 204, где временно проживал россиянин.
Злоумышленники выбили дверь, вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.
В тайнике гостиницы, откуда похитили россиянина, правоохранители нашли крупную сумму денег.
Спустя некоторое время жене бизнесмена прислали рукописную записку о том, что ее мужа держат в подвале и требуют выкуп в 200 миллионов рублей. Согласно информации, почерк принадлежит Яковлеву.
"Максим Яковлев являлся гендиректором акционерного общества "Полиграфоформление", а также акционером Кировского завода", — добавил Амичба.
По факту разбойного нападения и похищения россиянина прокуратура Гудаутского района возбудила дело.
Киргизские СМИ пишут, что Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее его заочно арестовал районный суд Бишкека.
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