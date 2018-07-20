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Агент 007 Джеймс Бонд впервые за последние 20 лет столкнется со злодеем из России. Мировая премьера ленты запланирована на 25 октября следующего года, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
Режиссером 25-й картины о британском спецагенте станет Дэнни Бойл, а роль агента 007 исполнит Дэниел Крэйг.
Последний раз русский антагонист Бонда появлялся в картине 1999 года "И целого мира мало". Тогда агенту 007 противостоял экс-агент КГБ Виктор Зокас, роль которого исполнил Роберт Карлайл.
Кто сыграет противника Бонда в новой картине, на данный момент неизвестно. Продюсеры ищут на роль злодея выходца из РФ или Балкан в возрасте от 30 до 60 лет, который сыграет харизматичного, холодного и мстительного персонажа.
Последняя на данный момент лента под названием "007: Спектр" 2015 года заработала в мировом прокате 880 миллионов долларов. Самая первая картина вышла на экраны в 1962 году.
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