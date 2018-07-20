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Российский лидер Владимир Путин упразднил три президентских совета. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.
Уточняется, что упразднены советы по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический.
"Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации", — цитирует агентство текст документа.
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