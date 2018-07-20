Жюри 11-го ежегодного конкурса iPhone Photography Awards, который выбирает лучшие фотографии мира, сделанные на смартфоны компании Apple, выбрало победителей очередного конкурса в 18 номинациях, сообщает LIFE.
Второе место в номинации "Природа" занял россиянин Антон Круглов. Место в тройке призеров он получил за фотографию, сделанную на курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Второе место в номинации "Природа" в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh— kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.
Гран-при конкурса выиграл фотограф-документалист из Бангладеш Яшим Салам, который заснял детей народности рохинджа в лагере беженцев. Кроме того, за свою работу Салам был удостоен премии "Фотограф года".
#IPPAWARDS— Pictures (@PoliProyectos) 19 июля 2018 г.
Jashim Salam, Grand Prize Photographer of the Year pic.twitter.com/dvZP3Wd4wb
Всего в конкурсе принимали участие фотографы из 140 стран мира. Конкурс iPhone Photography Awards проводится ежегодно с 2007 года.
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