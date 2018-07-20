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Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot "фишкой финала"

, ИА "Амител"
Инцидент с участием Pussy Riot произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу

Фото: scoopnest.com

Генеральный директор оргкомитета организации "Россия-2018" Алексей Сорокин, отвечавший за проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, в интервью газете "Спорт-экспресс" назвал устроенную во время финального матча турнира акцию группы Pussy Riot "драматургическим поворотом" и "некой фишкой финала". 
 

При этом самому ему, как отметил Сорокин, случившееся показалось "крайне неприятным": "Отношусь к произошедшему резко негативно". Выбежавшие на поле участники Pussy Riot, по его мнению, "без уважения отнеслись к труду тысяч человек — воспользовались полицейской формой и устроили акцию".

"Но, с другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот", — подчеркнул глава оргкомитета "России-2018".

Произошедшее на матче он назвал "уникальным случаем": "Это был финал турнира. Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле".

Инцидент с участием Pussy Riot произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу, когда в "Лужниках" встретились сборные Франции и Хорватии. На 52-й минуте игры на поле выбежали четыре человека — три девушки и один молодой человек. Все они были одеты в полицейскую форму. Участники Pussy Riot, как уточняли ее представители, таким образом хотели потребовать освобождения политзаключенных в России. Чтобы вывести активистов с поля, игру пришлось остановить на две минуты.

После задержания молодых людей сотрудники правоохранительных органов составили на них административные протоколы. Они касались нарушений "правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", а также незаконного ношения формы. 17 июля все активисты были арестованы на 15 суток. Тем не менее уже спустя два дня, 19 июля, выбежавшие на поле участники Pussy Riot обжаловали свой арест.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 08:41
- гость -

На олимпиаде в Сочи кольцо не раскрылось тоже "фишка"

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