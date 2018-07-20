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Новости

Пенсионную реформу пообещали вновь широко обсудить в регионах

, ИА "Амител"
19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста

Фото: 1ul.ru

Все заинтересованные стороны — региональные парламенты, общественные организации и эксперты — смогут высказать свое мнение о законопроекте о совершенствовании пенсионной системы, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, пишет "Парламентская газета".

Как сообщает пресс-служба фракции, Государственная Дума приняла решение направить в регионы для дальнейшего обсуждения законопроекты, которые касаются повышения пенсионного возраста. Это обсуждение будет проходить до 24 сентября. 

"Я думаю, это позволит и общественным организациям, и экспертам, и региональным парламентам еще раз посмотреть и внести соответствующие предложения и поправки, которые они сочтут необходимыми", — отметил Неверов.

Он сообщил, что уже после рассмотрения в субъектах РФ, после 24 сентября, Госдума определится с рассмотрением данных документов во втором чтении.

Также депутат указал, что ранее фракция "Единая Россия" приняла решение о консолидированной поддержке указанных инициатив кабмина.

В четверг, 19 июля, Госдума в первом чтении приняла законопроект, подготовленный правительством, об изменении параметров пенсионной системы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 09:07
- гость -

Вангую - 146% будет "за".

0  0
20.07.2018 09:15
гость

Самое смешное "вновь..." Когда здесь кто обсуждал? Даже митинги не освещают которые проходили!

0  0
20.07.2018 09:15
- гость -

Короче население никак не влияет на решения власти. Они что хотят то и делают. Всем спасибо все свободны...

0  0
20.07.2018 09:20
- гость -

Пенсионную реформу пообещали вновь широко обсудить в регионах

правильное решение в свете грядущего дня единого голосования ))
"На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!"(с)

0  0
20.07.2018 09:27
Пацифист

20.07.2018 09:15
- гость - Какое верное наблюдение Мне вот интересно, а вот как сейчас себя наши 76% чувствуют? Правильный выбор сделали товаристчи Хотя и сейчас отмазку же придумают, правительство же это все, не он.

0  0
20.07.2018 09:38
...

Депутаты , работающие за деньги народа и выбираемые народом, НЕ защищают интересы народа, а проводят политику правящей верхушки. Они не заботилиь долгое время ни о рождаемости, ни о сохранности пенсий. Но они создали такие законы, которые позволили олигархам и бизнесу выводить деньги в офшоры, не платить налоги тут и иметь льготы на прибыль как иностранные инвесторы...
Понимали эти люди что творили???
Если да, то они преступники, если нет, то они бездари , в любом случае им не место во власти!!!!

0  0
20.07.2018 09:38
- гость -

Хотя и сейчас отмазку же придумают, правительство же это все, не он.

а как-же "ер - партия президента" ))

0  0
20.07.2018 09:41
- гость -

Депутаты , работающие за деньги народа и выбираемые народом, НЕ защищают интересы народа, а проводят политику правящей верхушки

м-да, чувствуется результат российского образования
депутаты буржуазного парламента в буржуазной стране обслуживают интересы правящего класса - класса буржуазии - как-то так было в учебнике ))

0  0
20.07.2018 10:01
- гость -


20.07.2018 09:27
Пацифист

Уже придумали давно. Другой бы вообще в 70 лет сделал пенсию. А тут хоть так. Ну и лишь бы не 90-е

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20.07.2018 10:09
- гость -

20.07.2018 10:01
- гость -

Другой бы вообще в 70 лет сделал пенсию.

"Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растёт продолжительность жизни, но всё-таки для мужчины — 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, — вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош — и поехал? Это НЕВОЗМОЖНО."(c)

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20.07.2018 10:13
Doka

Пенсионная реформа - итог рыночной экономики в России. Работать все хотят (сколько позволяет здоровье) добровольно, с мотивацией в рублях, а не принудительно ...

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20.07.2018 10:14
Пацифист

"вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош — и поехал? Это НЕВОЗМОЖНО."(c)" Да он у нас просто Волшебник: и невозможное - возможно

0  0
20.07.2018 10:54
гость

Дума по сути - голос Народа. Отсюда следует, что проводить такие Законы нужно по желанию Народа. Но Народ как видим, против. Такие законы, затрагивающие ВСЕХ, нужно проводить через Референдум. Вот и выходи, что ТАМ или враги, или...мы что-то не понимаем.

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