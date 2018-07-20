Двое рабочих, отдыхавших на скамейке около жилого дома, стали героями-спасителями ребенка, сообщает "Пятый канал".
Ребенок, которому на вид около двух-трех лет, забрался на подоконник, а после — упал с высоты четвертого этажа. Мужчины вовремя увидели его, подбежали, успели поймать малыша на лету.
Инцидент произошел в поселке Дзержинского Ленинградской области. Видео с балкона снято очевидцем и опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Подслушано в городе Луга".
"Ребенок выпал из окна на четвертом этаже в пос. Дзержинского. Двое мужчин поймали его руками. Уважение мужчинам!" — подписали видео авторы.
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