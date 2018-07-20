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Центробанку предложили печатать Путина на пятитысячных купюрах

, ИА "Амител"
Ленин, по мнению автора инициативы, хорошо бы смотрелся на десятирублевой купюре

Фото: ptzgovorit.ru

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной вернуться к старой традиции — рисовать на банкнотах портреты политических деятелей, а не изображения видов Архангельска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Москвы и Крыма, сообщает "Парламентская газета".

"Так делают во многих странах. И у нас так делали и до революции, и после", — пояснил Петров.

По мнению парламентария, портреты российских руководителей гораздо лучше отражают страницы отечественной истории и способствуют патриотическому воспитанию молодежи, а не какая-то ГЭС или мост.

"Такая мировая традиция есть, — подтвердил бонист Артем Строгин. — В монархиях на деньги обычно наносят портреты действующего короля. В прочих странах — изображения политических деятелей, отцов-основателей государства. И не обязательно правителей: на долларах США, например, есть Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин, которые не были президентами. Ленин, как основатель СССР, был логичен на советских деньгах, как и Ататюрк — на турецких лирах. Но сейчас эта традиция не соблюдается. Например, на евро портретов нет, там архитектура".

Вернуть Ленина, кстати, Петров не против. По его мнению, Ильич хорошо бы смотрелся на десятирублевой купюре. На банкнотах, по его мнению, можно было бы также изобразить Сталина, Ельцина, Петра I, Екатерину II, Александра II, Николая II, Ивана Грозного и, возможно, Путина — ему депутат готов предоставить пятитысячную купюру.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 09:19
- гость -

Вернуть Ленина, кстати, Петров не против. По его мнению, Ильич хорошо бы смотрелся на десятирублевой купюре.

он забыл, что ЦБ от такой купюры избавляется всеми силами?

1  0
20.07.2018 09:20
- гость -

Путина — ему депутат готов предоставить пятитысячную купюру.

вот лизнул, так лизнул...

1  0
20.07.2018 09:23
- гость -

вообще то есть куда портреты всей верхушки наносить можно. депутатов, сенаторов, министров и т.д. длина у этого предмета 54 метра. очень часто перфорирован на отдельные кусочки. для каждой физиономии.

1  0
20.07.2018 09:41
- гость -


20.07.2018 09:23
- гость -

поддерживаю полностью там им и место.

А депутату заняться ничем проверить его на профпригодность.

1  0
20.07.2018 10:04
гость

Очередной *ополиз путинский...

0  0
20.07.2018 10:09
Doka

Глупизм.

0  0
20.07.2018 10:10
- гость -

Пусть будет Путин и надпись : он лишил народ пенсий.

0  0
20.07.2018 10:12
- гость -

Я не понимаю редакцию амитела......... зачем втыкать глупость одного клоуна в ленту, что бы вышеотписавшиеся клоуны это схавали, приняли всерьез и здесь мусолили.

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