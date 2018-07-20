Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал о том, как правительство будет решать проблему трудоустройства граждан предпенсионного возраста, пишет "Парламентская газета".
Топилин отметил, что на трудоустройство россиян предпенсионного возраста из бюджета выделят 5 млрд рублей. Эти средства планируется направить на программы по трудоустройству и повышению квалификации, которые разработают регионы вместе с инспекциями по труду.
Это, как пояснил министр, предусмотрено для тех граждан, у кого возникнут сложности с устройством на работу: "Обучение граждан будет проводиться за государственный счет".
По данным Минтруда, официально безработными являются всего 8% граждан предпенсионного возраста. Среди молодежи процент безработицы выше.
"Сегодня большинство граждан предпенсионного возраста трудятся, они будут продолжать работать", — заявил Топилин.
Комментарии
Это такая завуалированная премия топилину
А может, эти деньги лучше на выплату пенсий? Но что тогда они по карманам потащат?
СюрпризРаспил, распил, да здравствует распил!
Хахаха 8%. Регистриваться не ходят на биржу.
Идиотизм какой то((((
Почему вы гоните на работу тех, кто уже не может работать? А если и может, то КПД такой работы около 0! где может работать человек 60лет? дворник? ночной сторож?
потом будут рассказывать с пеной у рта госдеп виноват