Запрет на вырубку ёлок к Новому году может быть отменен

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал рассмотреть возможность отмены запрета на вырубку елей к Новому году, пишет "Парламентская газета". Авторами инициативы выступили депутаты Заксобрания Карелии.
Сейчас срубать ёлки в лесу легально могут только юрлица и индивидуальные предприниматели. "Принятие законопроекта предоставит гражданам альтернативу — заготовить новогоднюю ель самостоятельно или приобрести ее у предпринимателей, с которыми заключены договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку новогодних елей для праздников", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, довольно часто ёлочные базары находятся вдалеке от сёл и деревень. Чтобы купить ель к Новому году, людям приходится преодолевать до 100 километров.
Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что необходимо тщательно подумать над необходимостью прописать возможность рубить ёлки в федеральном законе.
"У субъектов Федерации есть возможность принимать такие законы самостоятельно. Именно на региональном уровне. Это разрешено Лесным кодексом, но необходимо устанавливать порядок действий граждан", — подчеркнул Николаев.
Традиция наряжать деревья на Новый год родилась еще при язычестве и пережила множество трансформаций вплоть до полного запрета после Октябрьской революции 1917 года. В конце декабря 1935 года газета "Правда" опубликовала материал под заголовком: "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!". С тех пор это дерево стали украшать в каждой советской квартире.
Комментарии
Теперь все елки решили вырубить???
Последняя мудрость покинет эту страну.
Оказывается власти деревья не любят не только у нас