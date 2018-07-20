Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC в четверг заявил, что если после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ему так и не удастся наладить отношения, то он станет его злейшим врагом, сообщает RT.
"Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом", — сказал Трамп.
Он отметил, что его предшественник Барак Обама был "абсолютным козлом отпущения для Москвы".
"Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо", — отметил Трамп.
19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о данном Трампом поручении направить Путину приглашение посетить Вашингтон.
Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет второй встречи с российским коллегой для того, чтобы начать реализацию некоторых обсуждаемых ими тем.
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