Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль горел в центре Барнаула в ночь на пятницу, 20 июля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 02:30. Ликвидировать возгорание удалось в 02:40.
"На тушение автомобиля привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава", — отмечают в экстренном ведомстве.
Фотографии с места ЧП появились в паблике Barnaul 22. "Во дворе на улице Молодежной у гимназии N42 ночью сгорел автомобиль", — констатирует автор заметки.
Комментарии
"Во дворе на улице Молодежной у гимназии N42 ночью сгорел автомобиль", — констатирует автор заметки.
судя по фото это двор Красноармейский 131. где то в районе арки
20.07.2018 09:30
- гость -
судя по фото это двор Красноармейский 131. где то в районе арки
Да, тоже так подумал
Малолетние ублюдки резвятся...
дело раскрыто?
а может быть страховка?
Почему малолетние? У нас на пешеходной зоне по Горького 34 например там где ходят пешеходы, несоблюдающие ПДД умники ставят авто постоянно, прямо на тротуаре под деревьями, и ещё же ругают нас, пешеходов, что мы им мешаем парковаться?! И это центр города, и сделать никто ничего не может....,