Мотосообщество "Русские мотоциклисты Барнаула" совместно с всероссийским мотоклубом "Ночные волки", в рамках социального проекта "Летопись судьбы русской", приглашает на показ фильма "Русский реактор". Показ состоится в воскресенье, 22 июля 2018 года, в кинотеатре "Пионер".
"Русский реактор" — это художественно-публицистическая история с игровыми сценами. В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. В каждом эпизоде отразили трудности и горе русских людей, которые, несмотря ни на что, находили силы жить дальше. И не просто жить, а делать успехи — в экономике, науке, в освоении космоса. Образ "реактора" — это энергия и русский дух", – говорит байкер Хирург.
В фильме есть хроники и записи байк-шоу, но большая часть снималась непосредственно в последние семь месяцев. В проекте участвовали не только люди, но и животные.
В "Русском реакторе" нет компьютерной графики, всё было снято вживую. Актёры и массовка — это крымчане.
Все сцены фильма снимали на горе Госфорта. Там же исполнялись и трюки. Их ставил вице-президент ассоциации каскадеров России Сергей Воробьёв. В массовке принимали участие непрофессионалы. Они, несмотря на отсутствие опыта, не отказывались ни от каких сцен, постепенно изучая азы каскадерского мастерства.
Главный посыл 35-минутного фильма Александра Залдостанова, по словам автора, в том, чтобы зрители подхватили идею и гордились своей страной.
Торгово-развлекательный центр "Пионер":
Начало сеанса — в 18:00. Вход бесплатный.
Барнаул, проспект Ленина, 102В
pioneermall.ru
www.instagram.com/pioneermall/
vk.com/pioneer_mall
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