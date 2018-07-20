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Путин в Калининграде обсудит концепцию использования наследия ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Для этого нужно разработать и принять план реализации концепции по каждому субъекту РФ

Фото: dimka34.livejournal.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведет в пятницу, 20 июля, совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия — 2018", передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании будут обсуждаться итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия ЧМ.

"Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов", — отмечается в сообщении.

Одним из участников встречи станет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

"Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира. Вы знаете, что эта задача была более чем успешно выполнена с олимпийским наследием в Сочи", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Концепцию наследия, которая позволит в полной мере интегрировать все объекты чемпионата мира по футболу 2018 года в социально-спортивное пространство, предстоит утвердить правительству РФ. Для этого нужно разработать и принять план реализации концепции по каждому субъекту РФ.

Концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования инфраструктуры после проведения чемпионата мира. В том числе предусмотрено использование тренировочных площадок детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также проведения соревнований различного уровня. Согласно документу, на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских футбольных центров будет выделено 430,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 409,2 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 11:46
- гость -

Ни какой концепции использования у Владимира нет, 18 лет этому подтверждение.
Концепция использования - народа девиз нашего руководителя.

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