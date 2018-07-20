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Новости

Россиянин купит на зарплату бензина гораздо меньше, чем житель Люксембурга

, ИА "Амител"
Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина

Фото: glazov-news.ru

Россия стала 16-й среди стран Европы по уровню доступности бензина. Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на 16-м месте, сообщает "РИА Новости". 

Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тыс. литров бензина.

Россия расположилась на шестнадцатом месте, между Италией и Грецией. Жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 244 литра топлива, что в 11 раз меньше, чем в лидирующем Люксембурге, и в 3,5 раза меньше, чем в России. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния и Латвия, жители которых могут позволить себе приобрести не более 500 литров бензина в месяц.

При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.

На втором месте по дешевизне топлива находится Белоруссия, здесь литр бензина стоит 43,6 рубля. Россия находится на третьей позиции с ценой в 44,7 рубля за литр.

Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина: в пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 70 рублей. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Норвегии — 125,2 рубля за литр. Далее следуют Нидерланды, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 120 рублей за литр.

Ситуация с ценами на дизельное топливо в общем повторяет рейтинг цен на бензин. Так, самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане — 31,6 рубля за литр, Россия находится на третьем месте с ценой 44,5 рубля за литр.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 119 рублей за литр, более 110 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии и Бельгии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 11:36
- гость -

Это потому что в Люксембурге крупнейшие запасы нефти, а в России её очень мало.

0  0
20.07.2018 11:44
- гость -

Это потому что жители Люксембурга имеют свое мнение и требования и отстаивают их. А россиянин только терпит.

0  0
20.07.2018 11:46
Грантштейн

20.07.2018 11:36
- гость -
Нет, это потому, что согласно THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2017
Люксембург по уровню жизни на 14 месте, а Россия на 101-м.

0  0
20.07.2018 12:12
гость

Бензин в Латвии самый дешевый среди прибалтийских стран,а если сравнивать с Алтайским краем,то жители Латвии могут больше ,чемы мы купить бензина.

0  0
20.07.2018 12:16
- гость -

12.12 это предсмертная агония проклятых импереалистов

0  0
20.07.2018 12:19
- гость -

братушки казахи радуют 31.6 фублей за литор саляры

0  0
20.07.2018 12:27
- гость -

Жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина.

а жители алтайского края со своей среднемесячной зарплатой находятся где-то в днище рядом с украиной

0  0
20.07.2018 12:33
- гость -

8000/42=190 литров

0  0
20.07.2018 12:33
- гость -

Судя по ценам на бензин Алтайский край обменяли на Крым

0  0
20.07.2018 12:36
- гость -

20.07.2018 12:33
- гость -
8000/42=190 литров

Это ты 8 тыс. за сколько поднимаешь?

0  0
20.07.2018 12:37
- гость -

При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.

а давно казахстан стал европой?

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