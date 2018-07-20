Россия стала 16-й среди стран Европы по уровню доступности бензина. Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на 16-м месте, сообщает "РИА Новости".
Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тыс. литров бензина.
Россия расположилась на шестнадцатом месте, между Италией и Грецией. Жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина.
Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 244 литра топлива, что в 11 раз меньше, чем в лидирующем Люксембурге, и в 3,5 раза меньше, чем в России. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния и Латвия, жители которых могут позволить себе приобрести не более 500 литров бензина в месяц.
При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.
На втором месте по дешевизне топлива находится Белоруссия, здесь литр бензина стоит 43,6 рубля. Россия находится на третьей позиции с ценой в 44,7 рубля за литр.
Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина: в пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 70 рублей. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Норвегии — 125,2 рубля за литр. Далее следуют Нидерланды, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 120 рублей за литр.
Ситуация с ценами на дизельное топливо в общем повторяет рейтинг цен на бензин. Так, самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане — 31,6 рубля за литр, Россия находится на третьем месте с ценой 44,5 рубля за литр.
Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 119 рублей за литр, более 110 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии и Бельгии.
Комментарии
Это потому что в Люксембурге крупнейшие запасы нефти, а в России её очень мало.
Это потому что жители Люксембурга имеют свое мнение и требования и отстаивают их. А россиянин только терпит.
20.07.2018 11:36
- гость -
Нет, это потому, что согласно THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2017
Люксембург по уровню жизни на 14 месте, а Россия на 101-м.
Бензин в Латвии самый дешевый среди прибалтийских стран,а если сравнивать с Алтайским краем,то жители Латвии могут больше ,чемы мы купить бензина.
12.12 это предсмертная агония проклятых импереалистов
братушки казахи радуют 31.6 фублей за литор саляры
Жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина.
а жители алтайского края со своей среднемесячной зарплатой находятся где-то в днище рядом с украиной
8000/42=190 литров
Судя по ценам на бензин Алтайский край обменяли на Крым
20.07.2018 12:33
- гость -
8000/42=190 литров
Это ты 8 тыс. за сколько поднимаешь?
При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.
а давно казахстан стал европой?