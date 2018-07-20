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Поваленную ураганным ветром стелу у Нагорного парка восстановят

, ИА "Амител"
Двухметровая конструкция под напором дождя и ветра лишилась верхней части

Фото: vesti22.tv

Стела, установленная у Нагорного парка и серьезно пострадавшая в результате июньского урагана в Барнауле, будет восстановлена, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что буря обрушилась на краевую столицу 23 июня. В результате стела с буквой "Б" и изображением медведя под напором дождя и ветра лишилась верхней части.

Как рассказала заведующая отделом по развитию туризма администрации города Татьяна Сибиркина, эту конструкцию, ставшую символом барнаульского туркластера, безвозмездно изготовила и установила одна из городских фирм.

В данный момент рассматривается вариант восстановления конструкции.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.07.2018 11:02
- гость -

конечно ураган, дождь виноват, мы же в Африке "живём", откуда у нас дожди?! Это же такая РЕДКОСТЬ! Вот эта редкость рушит всё

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