Фото: vesti22.tv
Стела, установленная у Нагорного парка и серьезно пострадавшая в результате июньского урагана в Барнауле, будет восстановлена, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Напомним, что буря обрушилась на краевую столицу 23 июня. В результате стела с буквой "Б" и изображением медведя под напором дождя и ветра лишилась верхней части.
Как рассказала заведующая отделом по развитию туризма администрации города Татьяна Сибиркина, эту конструкцию, ставшую символом барнаульского туркластера, безвозмездно изготовила и установила одна из городских фирм.
В данный момент рассматривается вариант восстановления конструкции.
Комментарии
конечно ураган, дождь виноват, мы же в Африке "живём", откуда у нас дожди?! Это же такая РЕДКОСТЬ! Вот эта редкость рушит всё