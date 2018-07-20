Глава разведки США рассказал, что беседу Путина и Трампа не записывали

Директор американской национальной разведки Дэн Коутс в интервью телеканалу NBC заявил, что запись беседы президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая проходила в Хельсинки в двустороннем формате, не велась, сообщает "Интерфакс".
Коутс рассказал, что "не советовал" президенту встречаться с Путиным "тет-а-тет", так как эта встреча "вызывала беспокойство" представителей служб безопасности, поскольку "запись беседы не велась". Фактически свидетелями встречи являются только два переводчика.
Однако, как отметил Коутс, Трамп не последовал его совету. При этом он не исключил, что запись беседы была сделана российской стороной.
Коутс также подчеркнул, что не располагает информацией о конкретном содержании беседы президентов, несмотря на то, что является главой разведслужбы.
В ответ на вопрос ведущего NBC о том, возможно ли, что беседа была "секретно" записана Россией, Коутс сказал: "Такой риск всегда присутствует".
Вопрос ведущего возник в связи с требованием некоторых американских конгрессменов-демократов вызвать для допроса переводчика Трампа, работавшего на его переговорах, из опасений, что в ходе встречи Трамп пошел на "сговор" с Россией, нарушающий интересы США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу EWTN выразил сомнение, что стенограммы переговоров Трампа с Путиным в Хельсинки и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будут распространены.
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