Команду из двух роботов "Федор" предлагается отправить на Международную космическую станцию (МКС) в беспилотном корабле "Союз" в августе 2019 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что "Федор" станет первым, кто полетит на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Федерация". Ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах нового корабля — тестовом в 2022 году, со стыковкой к МКС в автоматическом режиме в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024 году.
"Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались Роскосмос и Росатом.
"Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля "Союз" в следующем году для тестового полета робота "Федора" в космос. Причем предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что в августе 2019 года запустит на орбиту корабль "Союз" без экипажа, который протестирует новые системы и доставит груз на Международную космическую станцию. Старт будет проведен на ракете-носителе "Союз-2.1а". Сейчас корабль находится на стадии сборки отсеков.
Результаты полета могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который должен быть готов к 2022 году. В настоящий момент возвращать грузы с орбиты умеют только американские транспортные корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогресс" после сведения с орбиты затапливают в океане.
По словам собеседника, полет одного или сразу двух "Федоров" на беспилотном "Союзе" рассматривается как возможность протестировать робота перед его отправкой в космос на корабле "Федерация". При этом андроиды не будут принимать участия в управлении кораблем, а станут пассажирами. Предлагается, что они смогут как дикторы комментировать происходящее в полете по заранее заложенным алгоритмам, например, величину перегрузок, температурный режим внутри корабля.
Как рассказал собеседник, идея нашла предварительное одобрение в руководстве Роскосмоса и получила неофициальное название "киберэкипаж". Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза в транспортном отсеке. Так, например, было с американским, японским и европейскими роботами.
В НПО "Андроидная техника" пока не стали комментировать эту информацию. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик корабля "Федерация" и производитель "Союзов") отказались от комментариев. В Фонде перспективных исследований не смогли предоставить оперативный комментарий. В Роскосмосе получить комментарий также не удалось.
Комментарии
лучше бы двух роботов Владимира и Дмитрия отправили. можно и без обратного билета
это все равно что отправить в космос мешок картошки