Фото: barnaul.org
Очередной рейд по борьбе с дикорастущей коноплей состоялся в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мероприятиях по уничтожению наркотического растения приняли участие полицейские, дружинники и представители городских властей.
Участники рейда очистили от конопли три площадки — участок за гаражами в районе дома №5 по улице Привокзальной, прошли вдоль гаражей на улице Новоугольной, а также в районе здания № 63 по Павловскому тракту.
Собранные стебли растения были сожжены.
Комментарии
...и пошли кушать сладости
вот так вот. открытый огонь развели. и где надзорные органы?
В отчёты написали про профилактику и борьбу. Наркомания повержена навсегда. Можно наркоконтроль расформировывать. Или в Афганистан перебросить, пусть там дадут дыма.
Весь город исписан инет-ссылками, где синтетику продают через закладки, эти коноплю жгут. Кому она сдалась эта конопля? На ютубе куча роликов с подростками в хлам упоротыми, неужели это они коноплёй так?
Так и травокуров то уже не осталось из-за синтетики.
20.07.2018 11:35
- гость -
Да какая это конопля? Просто сорняк бесполезный.