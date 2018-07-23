Ни для кого не секрет, что в летний период времени не только жара, ветер и кондиционеры оказывают негативное воздействие на кожу, но и долгое пребывание на солнце. Вследствие этих факторов на коже возникают: сухость, раздражение, шелушение, обезвоживание и другие неприятные последствия. Но все это поможет устранить специальная уходовая косметика, которая продается только в аптеках. Именно она обладает лечебными свойствами, действующими на очаг проблемы. Аптека "Первая помощь" дарит своим постоянным и новым покупателям приятную скидку. Только с 20 июля по 30 сентября действует скидка 15% на аптечную косметику в аптеке "Первая помощь" по адресу: г. Барнаул, ТЦ ЦУМ, пр. Ленина, 55.
Скидка действует на следующие марки: Avène, BIODERMA, Galenic, Ducray, Klorane, LIERAC, Mustela, Noreva, Uriage, Filorga, Phytosolba, Esthederm*.
Avène
Все средства марки "Авен" произведены на основе термальной воды Avène, обладающей природными успокаивающими свойствами. Она уменьшает раздражение кожи и богата компонентами, особенно рекомендуемыми для самой чувствительной кожи. В линейке "Авен" имеется уходовая косметика не только для женщин, но и для мужчин.
BIODERMA
Все средства лаборатории BIODERMA разработаны дерматологами и биологами. За счет биологического механизма действия они корректируют причину и следствия дерматологической проблемы. Для максимальной эффективности используются: минимальное количество компонентов, тщательно отобранные ингредиенты в оптимальных дозировках, молекулы, которые в норме присутствуют в коже.
Galenic
"Галеник" создает очищающие средства не только для снятия макияжа, но и для ухода за кожей на основе дистиллированной воды донника, извлеченной из его соцветий.
Ducray
Французская фирма Ducray уже более 80 лет производит качественные шампуни для ухода за кожей головы и лечения волос. Компания выпускает не только средства для ухода за волосами, но и препараты для лица и тела.
Klorane
Вся продукция марки создается на основе растительных экстрактов. Среди основополагающих ценностей – аутентичность и сохранение растительного наследия планеты.
LIERAC
Активная фитокосметика LIERAC, тесно связанная с медикаментами. На каждую проблему дается конкретный ответ через использование специфических средств. В основе всех продуктов лежат активные молекулы, полученные из той или иной части растений.
Mustela
Mustela предлагает безопасную и инновационную продукцию, которая помогает защищать и сохранять здоровье нежной кожи младенцев и детей, а также будущих и молодых мам.
Noreva
Средства, выпускаемые Лабораториями Noreva, разрабатываются и производятся с соблюдением всех требований, предъявляемых к фармацевтическим средствам. Вся продукция имеет доказанную эффективность, и все дерматокосметические средства разрабатываются под контролем дерматологов.
Uriage
"Урьяж" – это лечебная дерматокосметика, созданная на основе уникальной термальной воды Урьяж. Средства, созданные на основе инновационных технологий и новаторских формул. Вся продукция "Урьяж" производится в соответствии с высочайшими стандартами качества фармацевтической индустрии.
Filorga
Под брендом Filorga выпускается эффективная медикокосметика. В ассортименте представлены различные инновационные средства, которые производятся с применением высокотехнологичных компонентов. Активные передовые ингредиенты эффективно защищают кожу человека и способны оказывать совместное воздействие на трех уровнях: клеточном, органном и тканевом.
Phytosolba
Косметика Phytosolba — это фитотерапия для волос на основе растительных экстрактов экологического происхождения. Линия "Фитосольба" предназначена для любой проблемы и для любого типа волос. В гамму Фито входят шампуни, маски, масла, кремы для волос. Также есть детская серия Phyto.
Esthederm
Для продукции Esthederm тщательно подбираются активные компоненты на основании максимальной совместимости с кожей. Благодаря совместной исследовательской деятельности врачей-дерматологов и косметологов, в новые современные косметические средства Institut Esthederm постоянно внедряются новейшие разработки в области фотобиологии, биологии и физиологии кожи.
Аптека "Первая Помощь":
г. Барнаул, ЦУМ, пр. Ленина, 55
тел.: 8-800-350-2550
* Авен, Биодерма, Галеник, Дюкре, Клоран, Лиерак, Мустелла, Норева, Урьяж, Филорга, Фитосольба, Эстедерм.
Акция действует с 20 июля по 30 сентября 2018г. в аптеке "Первая помощь" по адресу : г. Барнаул, ТЦ ЦУМ, пр. Ленина, 55.