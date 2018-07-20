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Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу 18-летнего жителя Заринска, которого подозревают в том, что он намеренно задавил инспектора ГИБДД.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, согласно процедуре, перед избранием меры пресечения фигуранту уголовного дела необходимо предъявить обвинение. При этом следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека, поскольку преступление, которое ему инкриминируют, относится к категории особо тяжких.
Напомним, что трагедия произошла около 22 часов 18 июля в Заринске. По данным следствия, 18-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107 в состоянии опьянения, увидел, что сотрудник полиции подал знак остановки транспортного средства. После этого, как отмечали в СКР, водитель умышленно направил автомобиль в сторону инспектора ГИБДД.
"Проехав некоторое расстояние, он с места происшествия скрылся. Сотрудник полиции от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", — так описывали обстоятельства случившегося в Следственном комитете.
Водителя удалось задержать в кратчайшие сроки. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
Комментарии
Безусловно, эту тварь надо в клетку закрывать.
И грозит ему срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное, либо смертная казнь.
Эклерчик)))) Сколько лет,сколько зим.....Живоооой)