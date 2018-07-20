Фото: vk.com/barneos22
Молодой человек погиб в Горном Алтае в результате ДТП, произошедшего 15 июля в Чемальском районе.
О трагическом инциденте сообщается в паблике Barnaul 22. По имеющимся данным, ДТП произошло около 23:00 на трассе Чепош — Усть-Сема.
"На пешеходном переходе произошло ДТП, сбили парня насмерть. По предварительным данным, сбили две машины, обе скрылись. Просьба, если кто-то что-то видел, сообщите, пожалуйста", — говорится в сообщении.
Комментарии
Что за люди... Сбили и скрылись. Имейте честь нести ответственность за свои поступки.