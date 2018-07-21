Фото: Виталий Уланов

Около 20 волонтеров из Алтайского края работали на прошедшем чемпионате мира по футболу. Они видели новые стадионы, правую ногу Месси, левую ногу Месси, президента Хорватии, ставшую знаменитой на всю страну, а также колоритных болельщиков из Латинской Америки. Несколько ребят рассказали журналистам о своих впечатлениях о турнире.

Валентина Байбородова. Начальник сектора молодёжных проектов управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

В чемпионате мира от Алтайского края принимали участие около 20 волонтеров. Самое большое представительство, 15 человек, у нас было в городе Екатеринбурге. Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году между Алтайским краем и Уральским федеральным университетом, на базе которого располагался основной волонтерский центр, было заключено соглашение, и такое большое представительство наших волонтеров из Алтайского края поехало в город Екатеринбург. Также ребята принимали участие в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Если говорить о составе волонтеров, то около половины из них — это студенты, а другая половина - работающая молодежь. Основная часть (процентов 70) - это люди из краевой столицы, но есть представители и Бийска, и в основном студенты, которые здесь учатся, но сами являются жителями различных районов.

Роман Черноусов. Помогал в Екатеринбурге в решении вопросов медицинского обслуживания и допинг-контроля. Он работал на матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Швеция — Мексика.

Я подавал заявку в самом начале отбора, который проходил поэтапно: сначала проводили тестирование, а потом проверялись способности к познанию информации, к её быстрому анализу. Нужно было решать простые ситуационные задачи, то есть оценивалась быстрота твоего мышления. Оценивались сначала первичные знания иностранного языка, далее он оценивался непосредственно по телефону. Было и собеседование по скайпу, но это уже после теста. После успешного прохождения тестирования мне было предложено собеседование по скайпу: тот же самый тест, но в виде диалога. Позже шел анализ анкет, там составлялся рейтинг, после чего объявлялись результаты отбора.

О работе по допинг-контролю

Было определенное распределение: местные волонтеры работали в медицинских пунктах на стадионе, а иностранцы работали на допинг-контроле. Моя функция заключалась в том, чтобы при обращении какого-либо пациента, в силу своих возможностей, перевести с иностранного языка на русский, чтобы врач мог квалифицированно оказать медицинскую помощь.

О медицинских навыках

Безусловно, медицинские навыки требовались, так как необходимо было ассистировать врачу, или, например, если ты увидел, что человеку на стадионе стало плохо, то прежде чем отправить его в медицинский пункт, ты должен обладать какими-то медицинскими знаниями, чтобы человек занял правильное положение, что без базовых знаний было бы сложно. Как-то раз я заметил, что официанту в ресторане стало плохо, было заметно небольшое покачивание, я сообщил врачу, и мы оказали медицинскую помощь.

О графике

В Екатеринбурге построили новое общежитие, принадлежащее Уральскому университету, и волонтеры стали первыми людьми, которые там поселились. Условия были хорошие. График был скользящий, работали не каждый день. Если говорить конкретно про медицину, у меня было 9 смен: 4 смены во время матчей и 5 смен в перерывах. На матчах были задействованы все волонтеры, не только по линии медицины. Как только я приехал, атмосфера была будничная, и было незаметно, что в городе проходит чемпионат мира, но ближе к 14-му числу, когда состоялся первый матч и открытие в Москве, начали приезжать иностранцы, чтобы посмотреть в Екатеринбурге матч, который был на следующий день, после открытия. Тогда атмосфера создавалась праздничная. Были и латиноамериканцы, которые пели песни на пешеходной улице, они надевали свои национальные костюмы. Было очень интересно наблюдать за другими культурами, за их поведением и национальными обычаями. Были и песни, и танцы – в общем, такая атмосфера, как будто каждая страна одержала победу.

Артем Тарасов. Работал в Санкт-Петербурге на матчах турнира, занимался взаимодействием со средствами массовой информации. Работал на матчах Марокко — Иран, Россия — Египет, Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Аргентина, Швеция — Швейцария, Франция — Бельгия, Бельгия — Англия.

Моим приоритетом стало обеспечение деятельности средств массовой информации, потому что, когда я подавал заявку в 10 классе, я решил, что стану журналистом, мне стало интересно, как это всё проходит. Санкт-Петербург — это, во-первых, красивый город, и в дни, когда у нас не было смен, мы могли там погулять. Атмосфера в городе была космической, потому что сначала к нам приехали сборные Марокко и Ирана, и, на удивление, они горячие болельщики. На улицах мы слышали иранцев, на стадионе мы видели марокканцев, они отличились каждый в своем месте. Далее у нас были латиноамериканцы — Бразилия и Аргентина, страны футбольные. Был матч России с Египтом. Как раз в тот момент я участвовал в церемонии открытия, стоял с флагом Египта, посмотрел на трибуны, и мне показалось, что болельщиков египтян было гораздо больше. Но, я думаю, это связано с тем, что в России немногие увлечены футболом, как это будет сейчас, чемпионат мира внес большие коррективы в это, и сборная страны нас удивила, и люди узнали, что на футболе можно отрываться и веселиться по полной.

О звездах мирового футбола

На матче Россия — Египет мы работали в микс-зоне, месте, где проходят абсолютно все футболисты. Так удачно сложилось, что удалось посмотреть в метре от себя всех футболистов сборной России, которые на тот момент стали национальными героями. Сначала вышел Жирков, потом прошла вся египетская сборная, и потом уже пошла вся наша, российская. Был случай, когда я караулил, чтобы журналисты не сломали барьер между ними и футболистом Головиным, и в этот момент мимо нас спокойно прошел Салах, никто на него не обратил внимания.

Елена Данилова. Руководила в Сочи командой волонтёров, работавших со зрителями на матчах Португалия — Испания, Перу — Австралия, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Аргентина — Португалия, Россия — Хорватия.

Я выполняла функцию SPS, то есть сервис со зрителями, у меня была небольшая команда волонтеров, состоящая из 11 человек. Каждый матч я их собирала, проводила инструктаж, рассказывала о позициях, нужно было находить подход к каждому, понимать способности человека и уровень владения иностранным языком. Первый матч у нас был довольно сильный, Португалия — Испания, болельщики были очень интересные, действительно, много иностранцев и обстановка на стадионе была напряженной, но нашим волонтерам удавалось поддерживать дружескую атмосферу, буквально каждого зрителя мы встречали, направляли и радовали. Также у нас были другие сильные команды, Германия — Швеция, там более дружелюбно всё прошло, болельщики находили общий язык с волонтерами, были и команды Уругвая, Перу, Панамы и последний матч, Россия — Хорватия, где стадион гудел. Это незабываемые впечатления, когда не слышишь самого себя, а только гул.

О матче России и Хорватии

Перед матчем было ожидание, мы готовили наши позиции, каждый узнавал что-то о команде. Во время матча работа была не из легких, после матча была грусть, что все закончилось. Так было после каждого матча, хотя мы и радовались, что провели матч и сделали его на высшем уровне. Болельщики сборной России были опечалены, несмотря на нашу поддержку. Конечно, нам пришлось сдерживать наши эмоции, поскольку мы тоже были огорчены. Болельщики Хорватии были очень счастливы. Мы смотрели трансляцию и слышали реакцию болельщиков. Иногда, конечно, удавалось посмотреть матчи в интернете, но чаще мы занимались работой, которой было много.

Александра Горбунова. В Москве она занималась решением вопросов медицинского обслуживания и допинг-контроля. Работала на матчах Россия — Саудовская Аравия, Аргентина — Исландия, Германия — Мексика, Бельгия — Тунис, Дания — Франция, Колумбия — Англия, Хорватия — Англия, Франция — Хорватия.

Я занималась той же работой, что и Роман, занималась медицинским обслуживанием в городе Москве. Первый матч был Россия — Саудовская Аравия, было здорово впервые увидеть такую атмосферу, увидеть болельщиков стран мира. На церемонии открытия было большое количество национальностей и культур, даже с учетом того, что их команды не принимали участия в первом матче. Все пытались показать себя, свои национальные костюмы. Иногда костюмы были невообразимые, некоторые ходили с надувными игрушками. Я была поражена, конечно, первым матчем. Посмотреть на стадионе не удалось, мы должны были находиться в медицинском пункте, и это было запрещено. Некоторые болельщики возвращались после матча и благодарили нас, периодически фотографировались, что меня очень сильно удивило.

О драках

Как таковых потасовок не было, хоть болельщики и делятся на две половины, но агрессии я ни разу не наблюдала за все матчи. В целом, футбол — это то, что их объединяет, поэтому драк избежали. Если и были какие-то травмы и повреждения, то это, скорее, от избытка эмоций. На первом матче к нам приходил болельщик из Саудовской Аравии, и после первого гола, когда забила Россия, он жаловался на головную боль, поздравил нас всех с голом. У некоторых были травмы из-за падения предметов, не более того. Значительный урон нанести было невозможно, так как при входе на стадион был осуществлен тщательный досмотр, вплоть до того, что измеряли размер флагов.

О финале

Проверяли ещё более тщательно. Не знала, что можно проверять ещё тщательнее, чем до этого. Сумки проверяли вплоть до мелочей. На самом стадионе во время игры, если происходили какие-то малейшие подозрения, сотрудники вмешивались и разрешали эту ситуацию. Так как матч был финальным, присутствовали не только болельщики Франции и Хорватии, но и латиноамериканские болельщики, которые отвечали, что болеют за свою страну, которая уже давно не играет на чемпионате мира. Когда наградили Францию, французы долго не уходили со стадиона. Они пели песни, которые знали все французы, меня это очень удивило. Они очень долго танцевали и радовались. И на мероприятии для волонтеров, там также выступали игроки сборной Франции, их национальный подъем двумя словами не опишешь. Атмосфера была радостная. Когда было награждение и салюты, даже погода не испортила впечатления. Ливень не смутил болельщиков, им это не помешало.

Материал подготовила Оксана Колбасова.