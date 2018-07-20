Сотрудники посольства России в США в своем Facebook сообщили, что находящаяся в следственном изоляторе россиянка Мария Бутина "держится бодро", а также "уверена в своей невиновности".
"Несмотря на стресс и психологическое давление, которые российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет. Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде", — говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что Бутина была очень рада увидеть российских дипломатов и "ощутить моральную поддержку".
"Сообщили Марии о том, что ее дело вызвало общественный резонанс в России и в ее адрес выражаются слова солидарности. Она просила передать родителям, чтобы не волновались", — говорится в сообщении.
Посольство также официально запросило у американских властей разъяснения по поводу ареста гражданки России. "Продолжим оказывать М.В.Бутиной консульскую помощь и все необходимое содействие", — добавили в дипмиссии.
Ранее сообщалось о расширении обвинения против Марии Бутиной: к статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась "работа иностранным агентом без регистрации". Это увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.
В США Марию Бутину обвиняют в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. О ее задержании стало известно вечером 16 июля. По версии следствия, она активно способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.
Комментарии
Медовая приманка?
По версии следствия, она активно способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.
---
правильно говорят, Барнаул - столица мира!