Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух пассажирских автобусов произошло утром в пятницу, 20 июля, в центре Барнаула.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточняет, что авария случилась на остановке "Медицинский университет".
Известно, что участниками столкновения стали автобусы маршрутов №55 и №20.
В результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
Они то ли специально их бьют? Вчера же новость такая же была.
гонщики матьихзаногу
20 вечно вычсаивает на остановках, мешая другим