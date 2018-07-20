Фото: regnum.ru
Цены на проезд в общественном транспорте значительно увеличатся в Республике Алтай в конце июля. Как сообщают "Новости Горного Алтая", изменения коснутся автобусов, курсирующих в Горно-Алтайске, а также следующих из столицы региона в Майминский район. Соответствующий приказ 17 июля издал комитет по тарифам Республики Алтай.
В конце июля проезд в общественном транспорте по городу подорожает на три рубля, до 18 рублей, до Маймы – до 20 рублей. Также увеличится цена на проезд из Горно-Алтайска до сел Майминского района. Например, до Соузги билет будет стоить 80 рублей, до Урлу-Аспака – 120 рублей, до Верх-Карагужа – 100 рублей и т. д.
Одной из причин является повышение минимального размера оплаты труда. Кроме того, на стоимость проезда в автобусах повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы, а также необходимость выполнения ряда затратных требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
Между тем барнаульские перевозчики также требуют повысить стоимость проезда в транспорте. Многие из них утверждают, что работают несколько месяцев в убыток. В мэрии их заверяют, что тарифы повысятся, но осенью после выборов губернатора Алтайского края.
Комментарии
Да Вы радуйтесь тому, что в Москве и Московской области пенсионеры будут ездить на электричках бесплатно.
Повысили Мрот до 11 тыс , сразу повысили и проезд, и бензин и продукты, коммуналку, налоги , лекарства......чудеса инфляции в 4%
Даже после повышения на 3 рубля цена 18 рублей за проезд меньше чем в Барнауле.
В мэрии их заверяют, что тарифы повысятся, но осенью после выборов губернатора Алтайского края.
вот еще одна причина прокатить едросов на выборах. мой голос за ЛДПР!
Дык это же только на благо населения!
Горноалтайским перевозчикам повысили билеты до 18 руб., а наши плачут, что им 20 руб. на жизнь не хватает. Надо значит заменить их на горноалтайских.
"вот еще одна причина прокатить едросов на выборах. мой голос за ЛДПР!"
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Тот же хрен в другой руке.