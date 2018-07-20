Роскачество провело исследование рынка свиного шашлыка, проанализировав качество ведущих марок. Кроме того, специалисты назвали самые качественные марки замаринованного шашлыка и выяснили, каким должен быть идеальный кусок мяса и как его прожарить.

Эксперты Роскачества вывели идеальный вес одного куска шашлыка. Он составил 30-90 граммов. Кусочки должны быть одинаково нарезаны, допускается отклонение по массе не более 25 %. Максимальный линейный размер куска не должен превышать другие линейные размеры более чем в два раза. Именно такой шашлык будет легко прожарить, но вместе с тем он не успеет подгореть.

Исследованию подверглись 24 самые популярные марки, которые прошли проверки по 57 параметрам качества и безопасности. В частности, продукт был проверен на свежесть мяса, которое в нем используется. Из 24 марок не прошли испытание по ключевым параметрам свежести лишь две — "Каждый день" и "Твой дом". В то же время в Роскачестве отметили, что причиной этому скорее стали недостатки хранения после выпуска, в то время как для производства использовалось свежее мясо.

Почти в половине образцов было обнаружено превышение макробиологических показателей. В шашлыках "Велком", "МясновЪ", "Рамфуд", "Слово мясника" и "Черкизово" были найдены бактерии кишечной палочки, в "Малаховском" были найдены бактерии листерии, а в шашлыке "ДмитроГорский продукт" к ним добавились и сальмонеллы.

"В шашлыке "Атяшево", "Ближние Горки", "Каждый день", "Карусель", "МясновЪ" и "Твой дом" обнаружены превышения по общему количеству бактерий (КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов). Это признак начальной микробиологической порчи. Причем в шашлыке "Каждый день", "Карусель" и "Твой дом" точное количество бактерий даже не удалось определить: оно выше возможных пределов обнаружения КМАФАнМ", — говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что в превышении микробиологических показателей не всегда виноват производитель: эта проблема является следствием как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения — в зависимости от вида микробиологических параметров. При этом сбой температурного режима мог произойти на любом из этапов товаропроводящей цепи: в магазине, в распределительном центре, во время транспортировки. Этой проблемой совместно нужно заниматься всем участникам цепочки движения товара. Поэтому нужно покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 4 градусов.

Роскачество также проверило, насколько каждый шашлык является "мясным" — в этом случае изучалось, какая доля мяса по отношению к маринаду и овощам содержится в продукте. В тройку лучших по этому показателю марок вошли "Череповецкий мясокомбинат" (98,1% мяса), Globus (94%) и "Ближние горки" (92,5%).

Также специалисты выяснили, каким должен быть идеальный кусок мяса для шашлыка, чтобы он оказался равномерно прожарен. Как показало исследование, средний вес куска мяса должен составлять от 30 до 90 граммов при отклонении по массе не более 25%. С этой точки зрения лучшими оказались три марки — "ФРЭШ" (50,1 грамма), "Жар мясо" (54,6 грамма) и "Каждый день" (56,7 грамма).

На цену при выборе шашлыка тоже лучше не ориентироваться. Один из лидеров рейтинга — шашлык Globus, получивший в ходе исследования 4,95 балла из 5, был самым дешевым. А самый дорогой "ФРЭШ" оказался лишь в середине рейтинга.