Пятница, 20 Июль, 14:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,27
€ 73,48
450515
25°
Обь
233см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Мясные "90-60-90": Роскачество определило идеальные параметры шашлыка

, ИА "Амител"
Исследованию подверглись 24 самые популярные марки, которые прошли проверки по 57 параметрам

Фото: dachaproekt.ru

Роскачество провело исследование рынка свиного шашлыка, проанализировав качество ведущих марок. Кроме того, специалисты назвали самые качественные марки замаринованного шашлыка и выяснили, каким должен быть идеальный кусок мяса и как его прожарить.

Эксперты Роскачества вывели идеальный вес одного куска шашлыка. Он составил 30-90 граммов. Кусочки должны быть одинаково нарезаны, допускается отклонение по массе не более 25 %. Максимальный линейный размер куска не должен превышать другие линейные размеры более чем в два раза. Именно такой шашлык будет легко прожарить, но вместе с тем он не успеет подгореть.

Исследованию подверглись 24 самые популярные марки, которые прошли проверки по 57 параметрам качества и безопасности. В частности, продукт был проверен на свежесть мяса, которое в нем используется. Из 24 марок не прошли испытание по ключевым параметрам свежести лишь две — "Каждый день" и "Твой дом". В то же время в Роскачестве отметили, что причиной этому скорее стали недостатки хранения после выпуска, в то время как для производства использовалось свежее мясо.

Почти в половине образцов было обнаружено превышение макробиологических показателей. В шашлыках "Велком", "МясновЪ", "Рамфуд", "Слово мясника" и "Черкизово" были найдены бактерии кишечной палочки, в "Малаховском" были найдены бактерии листерии, а в шашлыке "ДмитроГорский продукт" к ним добавились и сальмонеллы.

"В шашлыке "Атяшево", "Ближние Горки", "Каждый день", "Карусель", "МясновЪ" и "Твой дом" обнаружены превышения по общему количеству бактерий (КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов). Это признак начальной микробиологической порчи. Причем в шашлыке "Каждый день", "Карусель" и "Твой дом" точное количество бактерий даже не удалось определить: оно выше возможных пределов обнаружения КМАФАнМ", — говорится в сообщении Роскачества. 

Отмечается, что в превышении микробиологических показателей не всегда виноват производитель: эта проблема является следствием как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения — в зависимости от вида микробиологических параметров. При этом сбой температурного режима мог произойти на любом из этапов товаропроводящей цепи: в магазине, в распределительном центре, во время транспортировки. Этой проблемой совместно нужно заниматься всем участникам цепочки движения товара. Поэтому нужно покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 4 градусов.

Роскачество также проверило, насколько каждый шашлык является "мясным" — в этом случае изучалось, какая доля мяса по отношению к маринаду и овощам содержится в продукте. В тройку лучших по этому показателю марок вошли "Череповецкий мясокомбинат" (98,1% мяса), Globus (94%) и "Ближние горки" (92,5%).

Также специалисты выяснили, каким должен быть идеальный кусок мяса для шашлыка, чтобы он оказался равномерно прожарен. Как показало исследование, средний вес куска мяса должен составлять от 30 до 90 граммов при отклонении по массе не более 25%. С этой точки зрения лучшими оказались три марки  — "ФРЭШ" (50,1 грамма), "Жар мясо" (54,6 грамма) и "Каждый день" (56,7 грамма).

На цену при выборе шашлыка тоже лучше не ориентироваться. Один из лидеров рейтинга — шашлык Globus, получивший в ходе исследования 4,95 балла из 5, был самым дешевым. А самый дорогой "ФРЭШ" оказался лишь в середине рейтинга.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.07.2018 13:41
- гость -

Весь этот вышеперечисленный ассортимент в Барнауле продаётся?

0  0
20.07.2018 13:46
- гость -

вывели идеальный вес одного куска шашлыка. Он составил 30-90 граммов.

какой то странный подход. разбег аж в 3 раза.

0  0
20.07.2018 13:56
McSmall

Вчера испытали бонбу 3-10 килотонн. Так 3 или 10? Ну, мы думали что 3, а она как @!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:15
Томенко обсудил с ректорами алтайских вузов планы по развитию региона 0
14:02
Заминировать Азовское море предложили на Украине 1
13:48
Похолодание с ливнями, грозами и градом придет в Алтайский край на выходных 0
13:33
Мясные "90-60-90": Роскачество определило идеальные параметры шашлыка 3
13:22
На Алтае распространяют фейковую информацию об аварии с девятью погибшими 4
13:11
Глава разведки США рассказал, что беседу Путина и Трампа не записывали 0
13:02
Оживленный перекресток в центре Барнаула на 1,5 часа оставят без светофоров 0
12:48
Стоп-кадр. Самая добрая барнаульская маршрутка 0
12:33
Россия готова отправить в космос экипаж из двух роботов "Федор" 2
12:23
Стоимость проезда в пригородном транспорте значительно повысили на Алтае 7
12:13
Насыщенные дни: главные туристические события последней недели июля 0
12:02
Посольство РФ: задержанная в США алтайская "шпионка" Бутина держится бодро 2
11:49
Два пассажирских автобуса столкнулись на остановке в центре Барнаула 3
11:33
Россиянин купит на зарплату гораздо меньше бензина, чем житель Люксембурга 14
11:22
Путин в Калининграде обсудит концепцию использования наследия ЧМ-2018 1
11:14
Парня сбили насмерть на пешеходном переходе в Горном Алтае 1
11:01
СК ходатайствует об аресте водителя, задавившего инспектора ГИБДД на Алтае 2
10:50
Дикорастущую коноплю вырвали и сожгли в Барнауле 6
10:32
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина, если не сложатся отношения 0
10:21
Поваленную ураганным ветром стелу у Нагорного парка восстановят 4
10:17
Кинотеатр "Пионер" покажет фильм о российской мощи "Русский реактор" 0
10:13
Кто такой Денис Тен и почему его убийство стало шоком для всего Казахстана 10
10:02
Запрет на вырубку ёлок к Новому году может быть отменен 4
10:00
В Барнауле появилось место для мужского досуга 0
09:48
Пропавший в Алтайском крае молодой мужчина с татуировками найден мертвым 0
09:34
На трудоустройство россиян предпенсионного возраста выделят 5 млрд рублей 9
09:24
Автомобиль сгорел у гимназии №42 в центре Барнаула в ночь на 20 июля 7
09:13
Центробанку предложили печатать Путина на пятитысячных купюрах 9
09:02
Рабочие поймали ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа 0
08:55
Пенсионную реформу пообещали вновь широко обсудить в регионах 39
08:38
Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot "фишкой финала" 1
08:18
Россиянин занял второе место в конкурсе фотографий, сделанных на iPhone 0
08:06
Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года 0
07:50
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 июля 1
07:34
Блюда из кабачков, которые должен попробовать каждый 2
07:22
Восемь за, двое против: как по пенсионной реформе голосовали депутаты Алтая 39
07:15
"Порядок в городе": как в Новоалтайске сдали первую дорогу по проекту БКД 3
07:03
Квартиру с балконом-кабинетом и фитобочкой продают в Барнауле за 8,8 млн 2
06:48
Природа, не тронутая человеком: почему алтайские туристы едут в Монголию 1
06:32
Преображение Нагорного парка в Барнауле продолжается 1
06:23
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0
06:14
Сухо и жарко: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 июля 0
06:01
Почему в Барнауле так и не ввели систему оплаты проезда картой Сбербанка 13
05:03
Путин упразднил три президентских совета 1
04:07
Джеймс Бонд впервые за 20 лет сразится со злым русским 1
03:05
Российского бизнесмена похитили в Абхазии 2
02:04
В Казахстане возбудили уголовное дело после смерти фигуриста Дениса Тена 0
01:03
Чиновника Минобороны Куксина арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей 0
00:09
Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей 0
23:48
Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Путиным 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.