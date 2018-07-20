Фото из сети интернет
Ложная информация о дорожной аварии с девятью погибшими, якобы произошедшей на трассе Славгород — Кулунда, распространяется в социальных сетях, сообщает "Катунь 24".
Некоторые пользователи делают репост данной информации, а кто-то даже указывает, что был очевидцем жуткого ДТП.
В ГИБДД подтвердили, что подобной аварии в крае не происходило.
На самом деле фото, которое используется в качестве иллюстрации к заметке, сделано с места трагедии, случившейся 6 июля на Кубани. Как раз в этом ДТП в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и "Лада Приора" погибли девять человек.
Комментарии
В медиа 95% информации такой, а тут озаботились прямо.
этот фейк не медиа разносят а тупни в соцсетях и вацапе
и тут переврали модель автомобиля
ВАЗ-21015 это копейка, в ДТП участвовала ВАЗ-2115
Есть куча хороших русских слов - ложь, враньё. Так нет "фейковая информация". Хотите казаться умнее?использование англицизмов там, где есть нормальные русские определения показываю только пустоту говорящего.