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Гарантия безопасности: как быстро и законно оформить заём под ПТС

, ИА "Амител"
Рассказываем, как получить деньги под залог ПТС в день обращения на выгодных условиях

На барнаульский рынок пришла компания "Ваш инвестор", которая выдает займы в день обращения. Фиксированная процентная ставка составляет для всех 6,6%. Организация работает по всей России уже более пяти лет. Открыты филиалы в Новосибирске, есть офисы в Красноярске, Екатеринбурге, Кемерово, Тюмени, Ростове-на-Дону.

А теперь и барнаульские клиенты могут оформить займы онлайн в любом месте с любого устройства и получить деньги уже в день обращения, буквально через пару часов. Подробнее о том, как безопасно и под выгодный процент получить деньги, читайте в материале Amic.ru.

Все, что хотите

Не хватает на ремонт квартиры, сломалась машина, решили улететь в отпуск или просто срочно понадобились деньги на развитие бизнеса или на покупку оборудования? Вы можете оформить заём для любой цели. Также компанию не интересует, на что вы решили потратить деньги и какая у вас кредитная история.

Для того, чтобы получить деньги, не требуется справка о доходах, поручители и другие нюансы, которые могут затруднить оформление займа в других банках.

Как оформить?

Максимально быстро и просто. Оформить заявку можно с любого устройства: телефона, ноутбука, планшета. Нужен только доступ в интернет. Заходите на сайт "Ваш инвестор" и заполняете заявку. Указываете сумму займа, срок, на который планируете взять заём. 

Если вы не располагаете средствами, можно оплачивать только проценты от займа, а основной долг погасить тогда, когда будет удобно.

Также заполняете данные (ФИО, телефон, минимальные данные о машине) и нажимаете кнопку "оформить". На все действия понадобится минут пять. Интерфейс сайта простой и понятный.

Обратная связь

Далее с вами свяжется специалист центра, который уточнит информацию для первичной оценки авто. После чего к вам подъедет специалист (место встречи вы назначаете сами, где вам удобно), чтобы осмотреть машину, провести финальную оценку транспортного средства и сделать фотографии.

Эксперты оценят первоначальную стоимость машины и назовут сумму, которую может получить клиент под залог ПТС. Компания одобряет 92% заявок на получение займа.

Какие документы нужны?

Паспорт, ПТС, СТС.  С клиентом будут подписаны все необходимые документы для оформления займа.

Где я получаю деньги?

Клиенту после подписания договора приходит СМС-код, который необходимо назвать в одном из филиалов отделения системы Contact. В Барнауле 21 пункт выдачи денег.  

Как быстро я могу получить деньги?

С момента обращения на сайте до получения денег пройдет часа три. Но может и быстрее.

Насколько это безопасно?

Условия получения займа максимально прозрачные. Нет никаких "дополнительных" условий мелким шрифтом, процентную ставку контролирует Центробанк. Фирма "Ваш инвестор" работает на рынке более пяти лет, работает строго в соответствии с законом. В компании "Ваш инвестор" гибкий подход к каждому клиенту, поэтому более 60% клиентов обращаются повторно. 

Где хранится ПТС?

ПТС и договор о передаче документа хранятся в охраняемой ячейке Альфа-Банка. Договор об изъятии ПТС оформляется в двух экземплярах, при получении ПТС ставится подпись, что клиент получил документ обратно. Все это время автомобиль остается у владельца, машину никто не забирает. 

Как оплачивать?

Все операции можно проводить в личном кабинете на сайте компании. Для погашения долга не надо никуда ехать. Вы можете сами определять размер ежемесячных платежей либо воспользоваться графиком платежа, предоставленным сотрудником компании. Доступно досрочное погашение — без санкций, переплат и штрафов.

Условия займа:

Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор", регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 651303550004037. Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55. Почтовый адрес: 630007, а/я 236. E-mail: info@vashinvestor.ru. Ставка по займу под ПТС 6,6%. Срок займа – от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа или досрочного погашения с первого дня займа. Пример расчёта полной стоимости займа: при займе под 6,6% в месяц полная стоимость займа составит 6,6 * 12 (месяцев) = 79,2% в год. Сумма займа от 30 000 до 500 000 рублей для физических лиц.

Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор", регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: No 651303550004037 
Сайт: barnaul.vashinvestor.ru
Телефон +7 (3852) 22-36-01

На правах рекламы
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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