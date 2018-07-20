Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и руководители высших учебных заведений обсудили вопросы развития Алтайского края. Ректоры высказали предложения, которые, по их мнению, необходимо внести в программу социально-экономического развития территории. Встреча прошла в четверг, 19 июля, на площадке опорного вуза — Алтайского государственного университета.
Виктор Томенко подчеркнул, что ему важно услышать предложения ректоров вузов по дальнейшему развитию как научно-образовательного комплекса, так и социальной и экономической сфер региона в целом, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Мне кажется, основные действующие лица научно-образовательной среды способны и должны высказать свои позиции, дать свои реальные предложения по поводу того, как мы должны развивать наш край", — сказал Томенко.
Он напомнил, что сейчас в Алтайском крае обновляется программа социально-экономического развития.
Все ректоры высказали свои предложения, подробнее о них портал Amic.ru напишет позже. А ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков подчеркнул, что реализация Концепции развития непрерывного аграрного образования в регионе будет способствовать развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона.
Виктор Томенко заверил, что все предложения будут тщательно изучены. Он подчеркнул, что одним из главных принципов взаимодействия власти с вузовским сообществом является совместный поиск вариантов развития вузов с учетом продолжающейся оптимизации системы высшего профессионального образования, повышения их конкурентоспособности.
"Когда политика на государственном уровне выработана, мы не можем ее игнорировать, но наша задача в этих условиях — донести свою позицию до федеральных структур, осуществлять государственную политику с учетом региональных особенностей. И заниматься этим мы тоже должны вместе", — констатировал Виктор Томенко.
Комментарии
Самое главное,чтобы ректоры действительно высказали свои идеи,планы. Только тогда,будет какой-то прогресс, если они не активно подключатся к Томенко,то ничего не будет. Тут уже многое зависит от них самих!
Я уверена, что все вопросы будут решены и край будет развиваться в лучшую сторону
Развитие региона уже началось, и этому поспособствовал Виктор Петрович, поэтому все вопросы по краю он разрешит
Всегда захожу в такие новости - лозунги ботов почитать!!!
20.07.2018 14:39
Анатолий
Развитие региона уже началось, и этому поспособствовал Виктор
а то ))
Постановлением Правительства Алтайского края от 14.06.2018 № 208 установлена величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года. В среднем на душу населения она составила 8657 рублей.
Для трудоспособного населения в Алтайском крае прожиточный минимум составил 9196 рублей, для пенсионеров – 7009 рублей, для детей – 8950 рублей.
Величина прожиточного минимума на душу населения по сравнению с III кварталом 2017 года снизилась на 795 рублей (или 8,4 %). Это обусловлено снижением цен на столовые корнеплоды (в среднем на 40,4 %, в т.ч. картофель – на 42,0 %), фрукты (10,2%), крупы и бобовые (на 7,5 %), мясопродукты (на 0,8 %).
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