Заминировать Азовское море предложили на Украине

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море, сообщает "РИА Новости".
Гайдук уверен, что это позволит предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей.
Также, как он уверен, это позволит обезопасить Украину от потенциальной высадки российского десанта.
10 июля в Верховную раду внесли законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. На основании договора страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами.
Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал бороться с "незаконным", по его мнению, досмотром российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив.
Комментарии
можно. в районе Бердянска и Мариуполя.
А что по этому поводу думают на России?
Зачем с ними по морю воевать?