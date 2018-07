Трамп опубликовал видео, на котором Клинтон говорит о любви к России

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter небольшую часть интервью своего оппонента на выборах главы государства в 2016 году, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, в котором она говорит о заинтересованности Штатов и всего мира в сильной России.

"Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, уверенной, процветающей, что, мы полагаем, в интересах всего мира", — заявила Клинтон в интервью Владимиру Познеру в марте 2010 года.

Трамп прокомментировал видео словами: "Когда-нибудь демократы и фейковые новости научатся? Это классика".

Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG