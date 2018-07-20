Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода резко изменится в Алтайском крае на предстоящих выходных — в регионе похолодает, а также будет дождливо и ветрено.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ночь на субботу в западных районах ожидаются дожди и грозы.
Днем 21 июля местами также прогнозируются осадки. Ночные температуры воздуха составят +12...+17 градусов, в предгорьях может похолодать до +7 градусов. Дневные температуры составят +24...+29 градусов.
Ветер в ночь на 21 июля ожидается 3-8 метров в секунду, днем возможно усиление до 12-17 метров.
Резкое же изменение погоды прогнозируют в воскресенье, 22 июля. Районы края будут находиться под влиянием высотного циклона, в связи с чем на большей части территории региона пройдут дожди, местами ожидаются ливни, грозы и локальное выпадение града.
Ночные температуры в воскресенье, 22 июля, составят +10...+15 градусов, днем будет +19...+24 градуса. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
В понедельник, 23 июля, характер погоды существенно не изменится, но температура опустится еще ниже на один-два градуса.
В связи с похолоданием и неблагоприятными погодными явлениями на воскресенье-понедельник в Алтайском крае передан прогноз-консультация.
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