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Жительница Алейска, работавшая главным бухгалтером в школе, предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, совершенном с использованием своего служебного положения.
Как сообщили в краевой прокуратуре, с января 2015 по март 2016 года главбух, находясь на рабочем месте, совершила присвоение денежных средств, поступавших для выплаты заработной платы.
"Обвиняемая в платежных поручениях при перечислении заработной платы за исполнение должностных обязанностей в МКОУ "Безголосовская СОШ" как ей лично, так и остальным работникам, указывала сумму средств, положенных ей к выплате, больше, чем ей в действительности начислено, при этом использовала электронную цифровую подпись от имени директора школы, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Ущерб от действий главного бухгалтера оценивается суммой около 150 тысяч рублей.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.
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