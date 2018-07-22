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Какие дороги и парковки отремонтируют в Барнауле на 119 миллионов. Карта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все работы должны быть завершены уже к октябрю 2018 года

Фото: Amic.ru

Правительство Алтайского края дополнительно выделит Барнаулу 113 миллионов рублей на увеличение объемов дорожного ремонта. Софинансирование городского бюджета составило почти 6 миллионов. Эти средства пойдут на ремонт 15 участков дорог краевой столицы и нескольких десятков парковочных зон.

В данный момент проходят конкурсные процедуры. Подрядчик должен будет завершить все работы к 1 октября. Сметной документацией на ремонт улиц предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство нового асфальтобетонного покрытия. На улице Крупской дополнительно будут выполнены работы по замене бордюрного камня и ремонту тротуаров.

На эти средства планируется отремонтировать:

ул.Белинского, от пр-кта Дзержинского до Змеиногорского тракта;

ул.Солнцева, от ул.Северо-Западной до ул.Северо-Западной 2-й;

ул.Чудненко, от ул.Малахова до ул.40 лет Октября;

ул. 4-ю Западную, от пр-кта Космонавтов (малый) до ул. Германа Титова;

ул.Чернышевского, от пр-кта Социалистического до здания №55;

ул.Песчаную, от пр-кта Красноармейского до пр-кта Социалистического;

ул.Крупской, от пр-кта Красноармейского до здания №124;

автомобильную дорогу от ул.Кутузова до железнодорожного моста через р.Барнаулку;

ул.Деповскую, от здания №2 до ул.Профинтерна;

ул.Бресткую, от ул.Деповской до здания №4;

ул.Союза Республик, от пр-кта Сибирского до ул.Деповской;

ул.Короленко, от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского;

ул.Гоголя, от пр-кта Социалистического до пр-кта Красноармейского;

автомобильная дорога, от ул.Северо-Западной до ул.Северо-Западной 2-й;

проезд от ул.Большая Рабочая до здания №23а по пр-кту Строителей.

Кроме того, предусмотрено устройство парковочных карманов:

Малахова, 51; Петра Сухова, 63; Никитина, 77; Германа Титова, 16 и 25; Эмилии Алексеевой, 50; Суворова, 13; 1905 года, 8; Луговая, 19; Аванесова, 46; Змеиногорский тракт, 110; Белинского, 2; Взлетная, 6; Георгиева, 13; Веры Кащеевой, 4; Попова, 68; Гущина, 179; по Комсомольскому в районе дома 42 по ул.Партизанской.

Отметим, что в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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