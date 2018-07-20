Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках о статусе этих территорий, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников зарубежного издания, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, он заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".
В американском Белом доме пока никак не прокомментировали информацию об этом предложении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии, сказав, что "обсуждалось несколько новых идей, над которыми будут работать".
Саммит в Хельсинки стал первой полноформатной двусторонней встречей президентов России и США. Путин и Трамп начали встречу с переговоров наедине, которые продлились более двух часов.
Комментарии
Трамп выглядит хозяином на встрече, Владимир сын Владимира как обычно губки поджимает нервничает перед биг босом.