Следственная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве, сообщает "Коммерсант".
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил факт проверки: "Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам".
По данным издания, поводом стало уголовное дело по статье "Государственная измена". Указывается, что ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.
Уточняется, что западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".
"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", — рассказал изданию источник.
Он не стал называть фамилии фигурантов дела, но подчеркнул, что история "точно не завершится одними увольнениями".
Комментарии
Пайсон врать не будет.
когда речь заходит о деньгах, совесть у людей прячется оооочень глубоко